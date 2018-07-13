Линекер раскритиковал решение провести ЧМ-2022 зимой

Легендарный британец Гари Линекер скептически относится к проведению Чемпионата Мира 2022 года в зимний период.

"Чемпионат Мира 2022 в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Мундиаль всегда был шикарным зрелищем по ходу летнего межсезонья, а не во время паузы по ходу сезона. Чертовски стыдно, что нам придётся ждать 8 лет", - написал Линекер в одной из соцсетей, намекнув, что нормальный чемпионат состоится аж в 2026 году.

Отметим, что Линекеру с юмором ответил Сеск Фабрегас: "Зимой мне ещё не будет 35 лет. В 34 я еще буду в порядке".

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