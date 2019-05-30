Линекер раскритиковал стадион в Баку, где прошёл финал Лиги Европы

Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер остался недоволен пребыванием на Олимпийском стадионе в Баку, где накануне прошёл финальный матч Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом" (4:1).

"Ты проделываешь долгий путь, чтобы посмотреть финал еврокубка. Но когда сидишь на своём месте, ты не сильно ближе к полю, чем если бы остался дома. Есть ощущение, что субботний финал Лиги Чемпионов будет куда больше походить на настоящее большое спортивное мероприятие, где стадион будет хотя бы находиться в том же городе, что и поле", - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что в британской прессе неоднократно критиковали решение УЕФА провести финал ЛЕ в столице Азербайджана.

Многие болельщики "Челси" и "Арсенала" сдали билеты на игру из-за сложностей с дорогой в Баку и высокими ценами на съём жилья в городе.

Не пропустите: Блохин прибыл на финальный матч Лиги Европы на инвалидной коляске. | http://soccernews.ru