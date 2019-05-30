Линекер раскритиковал стадион в Баку, где прошёл финал Лиги Европы
Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер остался недоволен пребыванием на Олимпийском стадионе в Баку, где накануне прошёл финальный матч Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом" (4:1).
"Ты проделываешь долгий путь, чтобы посмотреть финал еврокубка. Но когда сидишь на своём месте, ты не сильно ближе к полю, чем если бы остался дома. Есть ощущение, что субботний финал Лиги Чемпионов будет куда больше походить на настоящее большое спортивное мероприятие, где стадион будет хотя бы находиться в том же городе, что и поле", - написал Линекер в твиттере.
Напомним, что в британской прессе неоднократно критиковали решение УЕФА провести финал ЛЕ в столице Азербайджана.
Многие болельщики "Челси" и "Арсенала" сдали билеты на игру из-за сложностей с дорогой в Баку и высокими ценами на съём жилья в городе.
Не пропустите: Блохин прибыл на финальный матч Лиги Европы на инвалидной коляске. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сёмин прокомментировал слухи об интересе "Локомотива" к Роману Ерёменко
-
Дзюба начал сотрудничать с Жорже Мендешем
-
"Милан" рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера
-
Роберто Карлос - о финансовой помощи "Анжи": "Наличкой точно не получится"
-
Аспиликуэта: "Надеюсь, Азар продолжит выигрывать трофеи с "Реалом"
-
Эшли Янг летом может стать одноклубником Руни
-
Линекер раскритиковал стадион в Баку, где прошёл финал Лиги Европы
-
1
"Барселона" отложила трансфер Гризманна
-
Дмитрия Комбарова зовут в "Сочи"
-
Канте призвал не грустить из-за ухода Азара из "Челси"
-
Сарри: "Я заслужил остаться в "Челси"
-
1
"Интер" уволил Спаллетти
-
Стала известна дата рассмотрения апелляций по делу Кокорина и Мамаева
-
"Динамо" сделало предложение по игроку "Рубина"
-
"Барселона" интересуется двумя игроками "Валенсии"
-
Магия злого рока: ТОП-5 команд, которые остались без титулов в крутые сезоны
-
Балотелли дисквалифицирован на четыре матча
-
"Локомотив" взял курс на омоложение команды
-
"Тоттенхэм" нацелился на вингера сборной Нидерландов
-
Кавани определился со своим будущим в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3