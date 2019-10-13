Линекер рассказал, что оформил хет-трик, когда первый раз нарушил запрет на секс перед матчем

Теги гари линекерлестер сити

Линекер рассказал, что оформил хет-трик, когда первый раз нарушил запрет на секс перед матчем

Известный экс-форвард сборной Англии Гари Линекер рассказал, как однажды нарушил запрет клуба и занялся сексом с женой перед матчем с "Дерби Сити" в 1982 году. Об этом сообщает Behind Closed Doors.

В той встрече футболист оформил хет-трик в составе "Лестера", и его команда победила со счетом 4:0.

"Нам не разрешали заниматься сексом ночью перед игрой. Но проверить то они не могут. Я впервые нарушил это правило и трижды забил после этого.

Потом я месяц занимался сексом перед играми, но хет-трик больше оформить не смог", - сказал Линекер.

Напомним, в сезоне-1981/82 "Лестер" выступал во втором дивизионе и занял 8-е место.

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