Линекер рассказал, что оформил хет-трик, когда первый раз нарушил запрет на секс перед матчем
Известный экс-форвард сборной Англии Гари Линекер рассказал, как однажды нарушил запрет клуба и занялся сексом с женой перед матчем с "Дерби Сити" в 1982 году. Об этом сообщает Behind Closed Doors.
В той встрече футболист оформил хет-трик в составе "Лестера", и его команда победила со счетом 4:0.
"Нам не разрешали заниматься сексом ночью перед игрой. Но проверить то они не могут. Я впервые нарушил это правило и трижды забил после этого.
Потом я месяц занимался сексом перед играми, но хет-трик больше оформить не смог", - сказал Линекер.
Напомним, в сезоне-1981/82 "Лестер" выступал во втором дивизионе и занял 8-е место.
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|Арсенал Лондон
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|15
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|Лестер Сити
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|Челси
|8
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|Кристал Пэлас
|8
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|Бернли
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|Вест Хэм Юнайтед
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|9
|Тоттенхэм
|8
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|10
|Борнмут
|8
|11
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|Вулверхэмптон
|8
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|12
|Манчестер Юнайтед
|7
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|8
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|Брайтон & Хоув Альбион
|8
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|15
|Астон Вилла
|8
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|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
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|19
|Ньюкасл Юнайтед
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