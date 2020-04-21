Линекер рассказал, как рухнувшие цены на нефть повлияют на сделку по продаже "Ньюкасла"
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал историческое падение цен на нефть.
"Бедные саудовцы, теперь они не смогут купить "Ньюкасл", - написал Линекер в своем Twitter.
Напомним, что цена на нефть марки WTI впервые в истории ушла в минус. На данный момент она составляет минус 22 доллара за баррель. Это означает, что поставщики должны доплачивать покупателям за нефть. Это необходимо, чтобы освобождать резервуары и не останавливать добычу.
Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" будет продан за 400 миллионов евро шейхам из Саудовской Аравии.
Не пропустите: "Ньюкасл" хочет подписать хавбека "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Георгий Джикия назвал тренеров, оказавших основное влияние на его карьеру
-
Линекер рассказал, как рухнувшие цены на нефть повлияют на сделку по продаже "Ньюкасла"
-
"Реал" выразил соболезнования "Локомотиву" в связи с гибелью Самохвалова
-
Моуринью спас жизнь одноклубнику в бытность футболистом
-
Роналдо высказался о сравнении с Роналду
-
Озил отказался пойти на понижение зарплаты. Он получает более 20 миллионов в год
-
"Рома" нацелилась на чемпиона мира-2018
-
Скончавшийся воспитанник "Локомотива" жаловался на здоровье за день до гибели
-
Джо Коул раскритиковал Капелло за работу в сборной Англии
-
"Атлетико" примет меры, чтобы удержать Партея от перехода в "Арсенал"
-
1
Легенда сборной Аргентины посоветовал Мартинесу не переходить в "Барселону"
-
1
Левандовски признан лучшим свободным агентом в истории
-
Бывший игрок "Лос-Анджелес Гэлакси": "Ибрагимович угрожал нас убить"
-
В "Баварии" высказались о будущем Нойера в команде
-
Стало известно, во сколько "Спартаку" обошелся свободный агент Петкович
-
2
Вьери сравнил Роналдо и Роналду
-
В Германии определились со сроками возобновления сезона
-
"Психанула". Жена Погребняка изменила имидж во время карантина
-
Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Буффона в "Шахтер"
-
Карпин отреагировал на слухи о переговорах с "Локомотивом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18