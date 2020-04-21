Линекер рассказал, как рухнувшие цены на нефть повлияют на сделку по продаже "Ньюкасла"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал историческое падение цен на нефть.

"Бедные саудовцы, теперь они не смогут купить "Ньюкасл", - написал Линекер в своем Twitter.

Напомним, что цена на нефть марки WTI впервые в истории ушла в минус. На данный момент она составляет минус 22 доллара за баррель. Это означает, что поставщики должны доплачивать покупателям за нефть. Это необходимо, чтобы освобождать резервуары и не останавливать добычу.

Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" будет продан за 400 миллионов евро шейхам из Саудовской Аравии.

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