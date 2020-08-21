Линекер рассказал о своём отношении к возможному уходу Месси из "Барселоны"

Теги барселоналионель мессигари линекер

Линекер рассказал о своём отношении к возможному уходу Месси из "Барселоны"

Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер порассуждал о том, стоит ли Лионелю Месси покидать "Барселону".

"Интересно наблюдать за ситуацией - останется Месси или уйдёт? Если он покинет "Барсу", это будет очень грустно для клуба. Но ещё более печальный сценарий, если его последние годы топ-карьеры пройдут в посредственной команде", - приводит слова Линекера Talksport.

Напомним, что 33-летний Месси всерьёз задумался об уходе из "Барсы" после провального сезона 2019/20. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Пока со звёздным аргентинцем контактировали только "Интер" и ПСЖ.

Не пропустите: Месси может остаться в "Барселоне" из-за семьи. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов