Линекер рассказал о своём отношении к возможному уходу Месси из "Барселоны"

Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер порассуждал о том, стоит ли Лионелю Месси покидать "Барселону".

"Интересно наблюдать за ситуацией - останется Месси или уйдёт? Если он покинет "Барсу", это будет очень грустно для клуба. Но ещё более печальный сценарий, если его последние годы топ-карьеры пройдут в посредственной команде", - приводит слова Линекера Talksport.

Напомним, что 33-летний Месси всерьёз задумался об уходе из "Барсы" после провального сезона 2019/20. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Пока со звёздным аргентинцем контактировали только "Интер" и ПСЖ.

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