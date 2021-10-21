Линекер: "Роналду - лучший в истории футбола по игре головой"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер высоко оценил победный гол форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в ворота "Аталанты" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Что за гол в исполнении Роналду! Он, бесспорно, лучший в истории футбола по игре головой", - написал Линекер в своём твиттере.

36-летний Роналду после возвращения в "МЮ" в конце августа забил 6 голов в 8 матчах.

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