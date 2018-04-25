Линекер: "Салах - это просто египетский король"

Теги мохамед салахгари линекерливерпуль

Линекер: "Салах - это просто египетский король"Известный в прошлом британский футболист Гари Линекер считает, что Мохамед Салах является лучшим игроком мира.

Напомним, что во вчерашнем полуфинальном матче Лиги Чемпионов с "Ромой" (5:2) Салах забил два гола, а также оформил две голевые передачи.

"Салах сейчас является лучшим футболистом в мире. Салах - это просто египетский король. Он главный форвард Европы", - заявил Линекер. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов