Линекер: "Салах - это просто египетский король"

Известный в прошлом британский футболист Гари Линекер считает, что Мохамед Салах является лучшим игроком мира.

Напомним, что во вчерашнем полуфинальном матче Лиги Чемпионов с "Ромой" (5:2) Салах забил два гола, а также оформил две голевые передачи.

"Салах сейчас является лучшим футболистом в мире. Салах - это просто египетский король. Он главный форвард Европы", - заявил Линекер. | http://soccernews.ru