Линекер: "Сейчас гораздо проще забивать голы, чем в моё время"

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Линекер: "Сейчас гораздо проще забивать голы, чем в моё время"

Фото твиттер Гари Линекера

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер рассказал о разнице между футболом прошлого и настоящего.

"Сейчас намного легче забивать голы. По многим причинам, например, из-за правил игры. В моё время нахождение на линии с защитниками считалось офсайдом, сейчас - нет. Подачи были хуже, мячи были хуже... И, конечно, в моё время жёлтых карточек почти не было. Нужно было трижды сбить нападающего, чтобы получить предупреждение. Сейчас за малейший фол ты можешь быть наказан.

Вот почему Месси может творить чудеса. При Марадоне можно было свободно бить по ногам. Тогда, если ты забивал гол в каждой второй игре, это был хороший показатель, а сейчас лучшие игроки могут забить около гола за игру", - цитирует Линекера Marca.

Взрослая игровая карьера англичанина длилась с 1978 по 1994 год.

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