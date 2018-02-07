Линекер сравнил Роналду и Неймара

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Линекер сравнил Роналду и Неймара

Футбольный эксперт Гари Линекер поговорил о лучших футболистах мира.

"Мне очень нравится игра Роналду, но Месси из иного мира. Роналду или Неймар? Бразилец, но когда он играл в "Барселоне". Криштиану был очень силён, но за Неймаром будущее. То же самое могу сказать о Кейне" - написал Линекер в своем твиттере.

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