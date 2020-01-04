Линекер сравнил влияние Фергюсона и Гвардиолы на АПЛ

Футбольный эксперт Гари Линекер считает, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оказал больше влияния на английский футбол, чем Алекс Фергюсон.

"Я очень уважаю достижения сэра Алекса и он является самым успешным тренером. Однако Гвардиола изменил то, как мы играем в футбол и думаем о нем. От нашей прямолинейной игры - к тотальному футболу. А раньше думали, что это невозможно", - заявил Линекер.

Напомним, что Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 трофеев.

Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года и пока выиграл 7 трофеев.

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