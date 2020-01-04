Линекер сравнил влияние Фергюсона и Гвардиолы на АПЛ

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Линекер сравнил влияние Фергюсона и Гвардиолы на АПЛ

Футбольный эксперт Гари Линекер считает, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оказал больше влияния на английский футбол, чем Алекс Фергюсон.

"Я очень уважаю достижения сэра Алекса и он является самым успешным тренером. Однако Гвардиола изменил то, как мы играем в футбол и думаем о нем. От нашей прямолинейной игры - к тотальному футболу. А раньше думали, что это невозможно", - заявил Линекер.

Напомним, что Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 трофеев.

Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года и пока выиграл 7 трофеев.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Совсем отупел "эксперт".Уже остосал Гвардиоле?

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Л.К

Я вот не пойму,ты реально дебил полный или так прикидываешься?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ты-то ,блять,еще кто?Дерзит он тут главному редактору...

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Л.К

Понял)дебил полный)вопросов больше нет...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

ДА,ты полный дебил,вопросы тут неуместны...

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