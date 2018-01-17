Линекер: "У Кейна нет слабых мест"

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Линекер: "У Кейна нет слабых мест"

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер высоко отозвался о нападающем "Тоттенхэма" Харри Кейне.

"На Чемпионате Мира Кейн будет одним из ключевых игроков сборной Англии - в этом нет никаких сомнений. Это универсальный центрфорвард, невероятно талантливый. Он может забивать голы на любой вкус - издали, головой, из штрафной, к тому же он умеет созидать. Слабых мест у него просто нет. Он очень важен для Англии, и нам надо, чтобы он был свежим и в хорошей форме. За всю историю у Англии было много хороших нападающих, и мне он напоминает Алана Ширера" - цитирует Линекера официальный сайт ФИФА.

В этом сезоне 24-летний Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 28 матчей, в которых забил 28 голов.

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