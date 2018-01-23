Линекер: "У меня нет слов, чтобы описать, насколько хорош Месси"

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер выдал очередную похвалу форварду каталонской "Барселоны" Лионелю Месси.

Так, в своем твиттере бывший футболист написал: "У меня нет слов, чтобы описать, насколько хорош Месси. Смотреть за его игрой - абсолютное удовольствие".

Напомним, Месси лидирует сразу по десяти индивидуальным показателям в текущем розыгрыше Ла Лиги. | soccernews.ru