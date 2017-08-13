Линекер: "Удаление Шелви это полный идиотизм"

Теги тоттенхэмджоньо шелвиньюкасл юнайтед

Линекер: "Удаление Шелви это полный идиотизм"
Известный телеведущий Гари Линекер подверг критике полузащитника "Ньюкасла" Джонджо Шелви, который был удален в матче первого тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" за то, что умышленно наступил на ногу хавбеку соперников Деле Алли.

"Полный идиотизм в исполнении Шелви", - написал Линекер на своей странице в Твиттере.

Видео: Удаление Шелви.

 

Напомним, что хавбек получил прямую красную карточку в начале второго тайма при счете 0:0. Вскоре после этого "Ньюкасл" пропустил два гола.

Не пропустите: Бен Дэвис забил два гола в двух матчах АПЛ, столько же, сколько в предыдущих 102 поединках. | http://soccernews.ru

комментарии
Влад

Да, не удаление- идиотизм, а само нарушение.Вроде, из слов Линекера всё понятно, а в заголовке всё перевернули.

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов