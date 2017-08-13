Линекер: "Удаление Шелви это полный идиотизм"



Известный телеведущий Гари Линекер подверг критике полузащитника "Ньюкасла" Джонджо Шелви, который был удален в матче первого тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" за то, что умышленно наступил на ногу хавбеку соперников Деле Алли.

"Полный идиотизм в исполнении Шелви", - написал Линекер на своей странице в Твиттере.

Видео: Удаление Шелви.

Напомним, что хавбек получил прямую красную карточку в начале второго тайма при счете 0:0. Вскоре после этого "Ньюкасл" пропустил два гола.

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