Линекер: "Уокер не виноват, что за него заплатили 57 миллионов, но эта сумма может давить психологически"

Теги гари линекеркайл уокерманчестер сити

Линекер: "Уокер не виноват, что за него заплатили 57 миллионов, но эта сумма может давить психологически"

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о трансфере Кайла Уокера в "Манчестер Сити".

"Уокер стал самым дорогим защитником мира. Представьте, сколько он будет стоить, если научится навешивать. Поймите меня правильно, мне нравится Уокер. У него много сильных качеств, для "Сити" это хороший трансфер.

Конечно, он не виноват, что за него заплатили 57 миллионов, но эта сумма может давить психологически" - написал Линекер в своем твиттере.

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комментарии
Зенден

Да и с передачами, и навесами у него все в порядке. 57 миллионов за одного из лучших защитников мира - достойная цена, по сравнению с финансовым беспределом, который в последние пару лет творится на футбольном рынке.

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