Линекер уверен, что "Ливерпуль" станет победителем АПЛ в сезоне-2019/20

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Линекер уверен, что "Ливерпуль" станет победителем АПЛ в сезоне-2019/20

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер уверен, что "Ливерпуль" станет победителем АПЛ в этом сезоне.

К такому мнению экс-игрок пришел после того, как "Манчестер Сити" не смог обыграть "Кристал Пэлас" в матче 23-го тура АПЛ. Отставание "горожан" от "Ливерпуля" составляет 13 очков, учитывая, что у мерсисайдцев 2 матча в запасе.

"Ливерпуль" в одиночку идет к самому быстрому чемпионству в истории АПЛ", - написал Линекер в твиттере.

Завтра, 19 января, "Ливерпуль" сыграет с "Манчестер Юнайтед". Начало - в 19:30 (мск).

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9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 30
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