Линекер в очередной раз восхитился Лионелем Месси

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Линекер в очередной раз восхитился Лионелем Месси

Легендарный английский футболист Гари Линекер в очередной раз восхитился капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

"Только что Месси забил 400-й гол за "Барселону" в Ла Лиге. Это была бы потрясающая статистика, если бы Лео был только бомбардиром, но он намного больше этого. Нам очень повезло жить в эпоху Месси" - написал Линекер в своём твиттере.

Напомним, что 31-летний Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча" и пятикратным обладателем "Золотой бутсы".

Не пропустите: Marca усомнилась в подлинности очередного достижения Лионеля Месси. | http://soccernews.ru

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