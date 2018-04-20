Линекер: "Венгер отдал "Арсеналу" большую часть жизни"

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Линекер: "Венгер отдал "Арсеналу" большую часть жизни"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поблагодарил Арсена Венгера, который принял решение покинуть "Арсенал" по окончании сезона.

"Венгер уходит из "Арсенала" в конце сезона. Он отдал "Арсеналу" большую часть жизни. Венгер принес клубу успех и дал многое футболу в нашей стране. Спасибо и всего наилучшего, мсье Венгер", - написал Линекер в своем твиттере. 

Напомним, что 68-летний Венгер за время работы в "Арсенале" выиграл с клубом 17 трофеев.

Не пропустите: Официально: Венгер покинет "Арсенал" летом. | http://soccernews.ru

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