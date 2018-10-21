Линекер вновь засыпал Месси комплиментами

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер в очередной раз высоко отозвался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.

"Блестящий пас и ещё более чудесный гол. И это всего за 15 минут. Мне начинает казаться, что те, кто вручают "Золотой мяч", просто не смотрят чемпионат Испании. Иначе как объяснить, что эту награду получает не Месси" - написал Линекер в своём твиттере.

31-летний Месси в матче с "Севильей" на 2-й минуте ассистировал Коутиньо, на 12-й - отличился сам, а на 26-й - был заменён из-за травмы руки.

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