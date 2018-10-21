Линекер вновь засыпал Месси комплиментами

Теги гари линекерлионель мессибарселона

Линекер вновь засыпал Месси комплиментами

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер в очередной раз высоко отозвался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.

"Блестящий пас и ещё более чудесный гол. И это всего за 15 минут. Мне начинает казаться, что те, кто вручают "Золотой мяч", просто не смотрят чемпионат Испании. Иначе как объяснить, что эту награду получает не Месси" - написал Линекер в своём твиттере.

31-летний Месси в матче с "Севильей" на 2-й минуте ассистировал Коутиньо, на 12-й - отличился сам, а на 26-й - был заменён из-за травмы руки.  

Не пропустите: Травма Месси: появилась новая информация. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Еще один футболист "Кардиффа" едва избежал смерти

Еще один футболист "Кардиффа" едва избежал смерти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов