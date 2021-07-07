Линекер восхитился игрой Педри

Фото: твиттер УЕФА

Футбольный эксперт Гари Линекер восхитился хавбеком сборной Испании Педри.

"Педри так хорош. Восходящая суперзвезда. Шикарный футболист", - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что вчера сборная Испании уступила в полуфинале Евро-2020 Италии (1:1, по пенальти - 2:4).

В прошлом сезоне Педри провел за "Барселону" 52 матча. На Евро-2020 игрок игрок сыграл во всех шести встречах.

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