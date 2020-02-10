Линекер восхитился результативностью Роналду

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал бомбардирские показатели форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в 2020 году.

"Что за экстраординарный игрок! Он забивает на протяжении 10 матчей подряд в Серии А. С ума сойти, ему ведь уже 35 лет", - написал Линекер в твиттере.

35-летний Роналду в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 28 матчей, забил 23 гола и сделал 3 ассиста.

Напомним, что Линекер известен регулярными хвалебными высказываниями в адрес капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

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