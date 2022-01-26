Линекер высказался о будущем "Барселоны"

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Линекер высказался о будущем "Барселоны"

Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Англии Гари Линекер высказался о будущем каталонского клуба.

"Просматривается стиль. Личность Хави отпечатывается на команде. Думаю, самое главное — это уважение, которое игроки испытывают к нему, потому что он один из величайших полузащитников в истории. Он обладает огромным понимаем игры. Остальные игроки говорили, что видят в нем топ-тренера. Мы все знаем, как трудно сейчас "Барселоне".

Но у них есть очень особенная группа молодых игроков. Хави будет рядом с ними, чтобы воспитывать, направлять и помогать. Это идеальный вариант. Приведет ли это автоматически к быстрому успеху? Не факт, потому что игроки очень молоды. Но, несмотря на то что это был трудный период для «Барселоны», и, вероятно, будет продолжаться еще год или около того, я вижу очень светлое будущее", - сказал Линекер.

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