Линекер высказался о будущем "Барселоны"
Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен
Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Англии Гари Линекер высказался о будущем каталонского клуба.
"Просматривается стиль. Личность Хави отпечатывается на команде. Думаю, самое главное — это уважение, которое игроки испытывают к нему, потому что он один из величайших полузащитников в истории. Он обладает огромным понимаем игры. Остальные игроки говорили, что видят в нем топ-тренера. Мы все знаем, как трудно сейчас "Барселоне".
Но у них есть очень особенная группа молодых игроков. Хави будет рядом с ними, чтобы воспитывать, направлять и помогать. Это идеальный вариант. Приведет ли это автоматически к быстрому успеху? Не факт, потому что игроки очень молоды. Но, несмотря на то что это был трудный период для «Барселоны», и, вероятно, будет продолжаться еще год или около того, я вижу очень светлое будущее", - сказал Линекер.
Также не пропустите: Инфантино рассказал о пользе проведения чемпионата мира каждые два года. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Челси" интересуется защитником "Ювентуса"
-
Линекер высказался о будущем "Барселоны"
-
Манчини прокомментировал вызов Балотелли в сборную Италии
-
Инфантино рассказал о пользе проведения чемпионата мира каждые два года
-
"Интер" согласовал переход Госенса
-
1
Неймар рассказал, что плакал в своем первом сезоне в "Барселоне"
-
"Ливерпуль" начал переговоры с Дибалой
-
Официально: Зюле покинет "Баварию" в конце сезона
-
"Лион" отреагировал на информацию о переходе Гимараэша в "Ньюкасл"
-
Бензема сообщил, что его травма не носит серьезного характера
-
"Барселона" может подписать защитника "Боруссии"
-
Марсьяль прокомментировал свой переход в "Севилью"
-
Понсе рассказал о работе с Ваноли
-
АПЛ изменила правила переносов матчей
-
"Фиорентина" уже нашла замену Душану Влаховичу
-
"Ньюкасл" близок к подписанию Бруно Гимараэша из "Лиона"
-
Салах высказался о возможной победе на Кубке Африки
-
Агент Алексей Сафоном раскритиковал трансферную политику "Локомотива"
-
"Байер" хочет забрать Азмуна уже в январе
-
У "Барселоны" появятся новые спонсоры на форме
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14