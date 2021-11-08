Линекер высказался о гигантском контракте Бекхэма с Катаром

Фото: инстаграм Дэвида Бекхэма/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о 150-миллионом контракте экс-хавбека английской национальной команды Дэвида Бекхэма с Катаром. Бекхэм станет лицом чемпионата мира 2022 года, а затем будет продвигать Катар в течение 10 лет.

"Я был не стал заниматься подобным, но это выбор Дэвида. Я не осуждаю других людей. Мало людей откажется от 150 миллионов фунтов. Я говорю серьезно, что не стал бы делать это, но Бекхэм является деловым человеком. Он хороший парень и добился больших успехов. Но я бы не согласился ни за какие деньги, я не согласен с режимом Катара", – приводит слова Линекера The Sun.

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