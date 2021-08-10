Линекер высказался о переходе Месси в ПСЖ

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Линекер высказался о переходе Месси в ПСЖФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Экс-форвард "Барселоны" Гари Линекер поделился мнением о переходе Лионеля Месси в ПСЖ.

"Наблюдать, как Месси покидает "Барселону", – это душераздирающее во многих смыслах зрелище.

Однако речь не об уходе из футбола, и с учетом того, что карьера Криштиану Роналду на закате, мы можем увидеть Месси в линии атаки, составленной из трех лучших игроков мира, возможно… Если Килиан Мбаппе останется", – написал Линекер.

Напомним, что ранее ПСЖ объявил о подписании контракта с Месси.

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