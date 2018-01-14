Линекер высказался о победе "Ливерпуля" над "Манчестер Сити"

Футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением об игре "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" (4:3).

"Кому нужен Коутиньо? Пока еще рано говорить о кризисе в "Манчестер Сити"?" - написал Линекер в твиттере.

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