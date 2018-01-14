Линекер высказался о победе "Ливерпуля" над "Манчестер Сити"

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Линекер высказался о победе "Ливерпуля" над "Манчестер Сити"

Футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением об игре "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" (4:3).

"Кому нужен Коутиньо? Пока еще рано говорить о кризисе в "Манчестер Сити"?" - написал Линекер в твиттере.

Смотрите также обзор матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 22 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Челси 23 47
4 Ливерпуль 22 44
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
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