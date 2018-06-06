Линекер высказался о Серхио Рамосе

Теги реал мадридсерхио рамосгари линекер

Линекер высказался о Серхио Рамосе

Футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением о капитане "Реала" Серхио Рамосе.

"Рамос - замечательный футболист. Любая команда мира хотела бы его заполучить. Он прекрасный защитник, но в то же время и эталонный хам" - написал Линекер в своем твиттере.

Напомним, что Рамоса обвиняли в умышленном нанесении травмы Мохамеду Салаху и Лорису Кариусу.

Читайте также: Рамос издевательски прокомментировал новость о травме головы Кариуса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов