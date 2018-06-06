Линекер высказался о Серхио Рамосе

Футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением о капитане "Реала" Серхио Рамосе.

"Рамос - замечательный футболист. Любая команда мира хотела бы его заполучить. Он прекрасный защитник, но в то же время и эталонный хам" - написал Линекер в своем твиттере.

Напомним, что Рамоса обвиняли в умышленном нанесении травмы Мохамеду Салаху и Лорису Кариусу.

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