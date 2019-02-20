Линекер высказался о сравнениях Месси и Роналду

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Линекер высказался о сравнениях Месси и Роналду

Легендарный английский футболист Гари Линекер высказался о сравнениях двух пятикратных обладателей "Золотого мяча" Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Люди хотят дискуссии - кто лучше Месси или Роналду, но для меня она бессмысленна. Всё просто - Месси находится на другом уровне. Он играет в футбол так, как остальным не под силу. Месси просто феноменален. Ему 31 год, а он становится только сильнее. У меня спрашивают - а что насчёт рекордов Роналду? На это я отвечаю им - вы видели, как Месси обращается с мячом?" - цитирует Линекера talkSPORT.

В текущем сезоне 34-летний Роналду сыграл 32 матча, забил 21 гол и сделал 12 ассистов. В активе 31-летнего Месси 31 игра, 30 мячей и 16 результативных передач.

Португалец в течение карьеры завоевал 27 трофеев, а аргентинец - 35.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Гном уже много лет не показывает ничего выдающегося, кроме голов эйбарам и леганесам, но его упорно прославляют линекеры прочие.Кто-то постоянно надувает этот мыльный инопланетный пузырь, который надоел до чёртиков.

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Mutaloff
Mutaloff

Очень глупое заявление,от среднего игрока в прошлом.У Месси природный талант игры в футбол,а Роналду своей мотивацией и трудолюбием играет не хуже,если не лучше,если он утверждает,как Месси обращается с мячом,то да в дриблинге он лучший,без споров,в остальном они примерно на 1 уровне.

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OkTawius
Димон

Роналду к примеру на три головы мощнее физически, но это ж не делает его лучшим в истории. Просто Линекер тупой мессидрочер)

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Mutaloff
Mutaloff

Физика не решает,решает игра и такие игроки,как Месси или Роналду должны иметь также лидерские качества,а как я видел за последние 5 лет,Роналду проявлял их заметно больше,чем Месси.

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