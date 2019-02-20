Линекер высказался о сравнениях Месси и Роналду
Легендарный английский футболист Гари Линекер высказался о сравнениях двух пятикратных обладателей "Золотого мяча" Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
"Люди хотят дискуссии - кто лучше Месси или Роналду, но для меня она бессмысленна. Всё просто - Месси находится на другом уровне. Он играет в футбол так, как остальным не под силу. Месси просто феноменален. Ему 31 год, а он становится только сильнее. У меня спрашивают - а что насчёт рекордов Роналду? На это я отвечаю им - вы видели, как Месси обращается с мячом?" - цитирует Линекера talkSPORT.
В текущем сезоне 34-летний Роналду сыграл 32 матча, забил 21 гол и сделал 12 ассистов. В активе 31-летнего Месси 31 игра, 30 мячей и 16 результативных передач.
Португалец в течение карьеры завоевал 27 трофеев, а аргентинец - 35.
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|Хетафе
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|6
|Алавес
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|7
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|Валенсия
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|Эйбар
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|11
|Атлетик Бильбао
|24
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|Леванте
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|Леганес
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|Реал Вальядолид
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|Сельта Виго
|24
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|18
|Вильярреал
|24
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|Райо Вальекано
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|Уэска
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