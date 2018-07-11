Линекер высказался о трансфере Махреза в "Манчестер Сити"

Бывший форвард сборной Англии и "Лестера" Гари Линекер прокомментировал трансфер Рияда Махреза в "Манчестер Сити".

"Желаю Рияду Махрезу всего наилучшего в "Манчестер Сити". Он сыграл огромную роль в чемпионстве "Лестера". Следить за его игрой в последние годы было большим удовольствием. Он заслужил переход своей мечты в команду Пепа Гвардиолы и возможность выиграть много трофеев. Спасибо, Рияд", - написал Линекер.

В прошлом сезоне форвард провел 41 матч за "Лестер" и забил 13 мячей при 13 голевых передачах.

Читайте: Мбаппе готов отказаться от "Золотого мяча" ради победы на ЧМ-2018 | soccernews.ru