Линекер высказался об игре "Арсенала" с "Лидсом"
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер в твиттере написал, что думает о первом тайме матча Кубка Англии "Арсенал" - "Лидс".
"Если бы вы не знали, какой была команда Премьер-лиги, вы могли бы быть прощены, если бы думали, что это "Лидс", - написал Линекер.
В чемпионате Англии "Арсенал" занимает 10 место в турнирной таблице.
А еще: Хаким Зиеш может продолжить карьеру в "Арсенале"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14