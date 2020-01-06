Линекер высказался об игре "Арсенала" с "Лидсом"

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер в твиттере написал, что думает о первом тайме матча Кубка Англии "Арсенал" - "Лидс".

"Если бы вы не знали, какой была команда Премьер-лиги, вы могли бы быть прощены, если бы думали, что это "Лидс", - написал Линекер.

В чемпионате Англии "Арсенал" занимает 10 место в турнирной таблице.

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