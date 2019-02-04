Линекер высказался об игре Рэшфорда

Известный футбольный эксперт Гари Линекер высказался об игре нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

"Я не вхожу в число людей, которые сомневаются в хладнокровии Рэшфорда перед чужими воротами. Он всегда абсолютно уверен и спокоен при завершении атак. Несмотря на возраст, он зрелый футболист" - написал Линекер в своем твиттере.

Напомним, что вчера гол Рэшфорда принес "МЮ" три очка в выездном матче против "Лестера".

Всего в этом сезоне 21-летний игрок провел 30 игр, в которых отметился 10 голами и 7 ассистами.

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