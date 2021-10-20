Линекер высказался об увольнении Брюса с поста главного тренера "Ньюкасла"

Фото: инстаграм Гари Линекера/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением об увольнении Стива Брюса с поста главного тренера "Ньюкасла".

"Я не ожидал, что "Ньюкасл" уволит Стива Брюса. Он справился с трудной ситуацией в клубе и отлично выполнял свою работу, насколько мог в тех условиях. Желаю очень порядочному человеку всего самого наилучшего", — написал Линекер в Twitter.

Причиной увольнения стала серия неудовлетворительных результатов. После 8 туров "сороки" с тремя очками занимают лишь 19-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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