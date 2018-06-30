Линекер высказался в адрес Месси

Известный в прошлом футболист Гари Линекер высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси.

"Месси - первый игрок в истории, который в одном матче стал ложной девяткой и ложным тренером" - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что Аргентина выбыла из ЧМ-2018, уступив в 1/8 финала сборной Франции.

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