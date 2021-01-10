Линекер высмеял изменение в количестве голов Пеле

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Англии Гари Линекер потроллил бразильца Пеле. Ранее в описании страницы бразильца в Instagram в большую сторону изменилось количество голов за карьеру.

"Сантос" утверждает, что Пеле опережает Месси на 583 гола по количеству голов за один клуб. Но постойте, только что стало известно о еще 73 голах Пеле в составе детской команды до 14 лет. Так что теперь Месси отстает на 656 голов", - написал Линекер в своем Twitter.

Напомним, что Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Криштиану Роналду превзошел бразильца по голам за карьеру.

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