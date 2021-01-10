Линекер высмеял изменение в количестве голов Пеле

1 Теги гари линекерпеле

Линекер высмеял изменение в количестве голов Пеле

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Англии Гари Линекер потроллил бразильца Пеле. Ранее в описании страницы бразильца в Instagram в большую сторону изменилось количество голов за карьеру.

"Сантос" утверждает, что Пеле опережает Месси на 583 гола по количеству голов за один клуб. Но постойте, только что стало известно о еще 73 голах Пеле в составе детской команды до 14 лет. Так что теперь Месси отстает на 656 голов", - написал Линекер в своем Twitter.

Напомним, что Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Криштиану Роналду превзошел бразильца по голам за карьеру.

Не пропустите: Пеле прокомментировал изменение описания его страницы в Instagram. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Впервые ПодЛизнекер прав ... Хе-хе ...

Ответить

главное

Ракицкий вернулся в Украину

Ракицкий вернулся в Украину

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов