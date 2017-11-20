Линекер высмеял увольнение Пьюлиса из "Вест Бромвича"

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Линекер высмеял увольнение Пьюлиса из "Вест Бромвича"

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер иронически прокомментировал увольнение главного тренера "Вест Бромвича" Тони Пьюлиса.

"Тони Пьюлис уволен из "Вест Бромвича". Глядя на доступные варианты, лучшим вариантом для того, чтобы помочь команде остаться в АПЛ, вполне мог бы стать...Тони Пьюлис" - написал Линекер в своём твиттере.

Напомним, что по итогам 12 туров "Вест Бромвич" занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе всего 10 очков. | http://soccernews.ru

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