Линекер высмеял увольнение Пьюлиса из "Вест Бромвича"
Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер иронически прокомментировал увольнение главного тренера "Вест Бромвича" Тони Пьюлиса.
"Тони Пьюлис уволен из "Вест Бромвича". Глядя на доступные варианты, лучшим вариантом для того, чтобы помочь команде остаться в АПЛ, вполне мог бы стать...Тони Пьюлис" - написал Линекер в своём твиттере.
Напомним, что по итогам 12 туров "Вест Бромвич" занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе всего 10 очков. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|12
|34
|2
|Манчестер Юнайтед
|12
|26
|3
|Челси
|12
|25
|4
|Тоттенхэм
|12
|23
|5
|Ливерпуль
|12
|22
|6
|Арсенал Лондон
|12
|22
|7
|Бернли
|12
|22
|8
|Уотфорд
|12
|18
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|12
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|14
|12
|Лестер Сити
|12
|13
|13
|Борнмут
|12
|13
|14
|Саутгемптон
|12
|13
|15
|Сток Сити
|11
|12
|16
|Эвертон
|12
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|12
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|9
|19
|Суонси Сити
|12
|8
|20
|Кристал Пэлас
|12
|5