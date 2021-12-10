Линекер высмеял вылет "Лестера" в Лигу Конференций
Бывший нападающий "Лестера" Гари Линекер с юмором отреагировал на промежуточный результат "лис" в еврокубках.
Команда Брендана Роджерса финишировала на третьем месте в группе Лиги Европы и получила путёвку в плей-офф Лиги Конференций.
"С детства мечтал, чтобы "Лестер" выиграл Лигу Конференций. Они стали на шаг ближе к этому после сегодняшнего вечера", - написал Линекер в твиттере.
Не пропустите: Роджерс - о Лиге Конференций: "Даже не знаю, что это за турнир". | http://soccernews.ru
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