Линекер высмеял вылет "Лестера" в Лигу Конференций

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Линекер высмеял вылет "Лестера" в Лигу Конференций

Фото твиттер Гари Линекера

Бывший нападающий "Лестера" Гари Линекер с юмором отреагировал на промежуточный результат "лис" в еврокубках.

Команда Брендана Роджерса финишировала на третьем месте в группе Лиги Европы и получила путёвку в плей-офф Лиги Конференций.

"С детства мечтал, чтобы "Лестер" выиграл Лигу Конференций. Они стали на шаг ближе к этому после сегодняшнего вечера", - написал Линекер в твиттере.

Не пропустите: Роджерс - о Лиге Конференций: "Даже не знаю, что это за турнир". | http://soccernews.ru
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