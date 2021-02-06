Линекер выступил против ВАР

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о системе видеоповторов ВАР.

"Было бы здорово, если бы от ВАР отказались. Этого не произойдет, конечно, однако футбол из-за ВАР стал хуже", - написал Линекер в твиттере.

Отметим, что комментарии Линекера сделаны после матча между "Фулхэмом" и "Вест Хэмом", в ходе которого главный судья Майк Дин после длительного просмотра видеоповтора удалил футболиста гостей Томаша Соучека.

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