Линекер: "Я фанат Роналду, но о лучшем игроке в истории спорить бессмысленно"

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Линекер: "Я фанат Роналду, но о лучшем игроке в истории спорить бессмысленно"

Известный в прошлом английский нападающий Гари Линекер в очередной раз напомнил, что считает форварда "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

"Как Майкл Джордан в баскетболе, так и Месси в футболе - лучший из лучших. Сейчас многие сравнивают Лео с Криштиану Роналду, а не с Марадоной. Споры о том, кто лучше, бывают очень ожесточёнными. Как правило, выбор упирается в то, за какую команду ты болеешь: "Барселону", "Реал", "Ювентус" или кого бы там ни было. Это нормально, я это понимаю.

Я сам фанат Роналду, но о лучшем игроке в истории спорить бессмысленно - это Месси. Многие упрекают Лео за то, что все его успехи связаны только с "Барсой", в то время как Роналду выигрывал титулы в разных странах, но я считаю данный аргумент странным.

Месси, безусловно, играл с потрясающими партнёрами в "Барсе", но всегда показывал выдающуюся статистику, кто бы ни был рядом с ним. Раз за разом он доказывал, что все, кто сомневается в нём, неправы. Даже в последних нескольких сезонах, когда его команда уже не так сильна, вклад Месси не уменьшился. Напротив, без него был настоящий бардак", - приводит слова Линекера BBC.

Напомним, что у 35-летнего Роналду в активе пять "Золотых мячей", на счету 32-летнего Месси на одну награду больше.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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lesnovsky

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