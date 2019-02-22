Линекер: "Я изменил своё отношение к России"
Легенда английского футбола Гари Линекер поделился впечатлениями от визита в Россию во время Чемпионата Мира 2018 года.
"Я действительно изменил своё отношение к России во время Чемпионата Мира. Я говорю не о политике, а о людях. Они были настолько дружелюбны и так тепло меня встречали. Это в целом дало мне крайне позитивные впечатления от поездки", - сказал Линекер в интервью на ютуб-канале Commandos.
Напомним, что Россия впервые в своей истории принимала мировое первенство по футболу. ЧМ-2018 прошёл в 11 российских городах в период с 14 июня по 15 июля.
Также отметим, что сборная Англии добралась до 1/2 финала мундиаля. Это лучший результат "трёх львов" с 1990 года.
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