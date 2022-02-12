Линекер ярко отреагировал на допинг-скандал с российской фигуристкой Валиевой
Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер прокомментировал громкую историю с российской фигуристкой Камилой Валиевой.
В крови спортсменки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Из-за этого её могут отстранить от участия в Олимпиаде.
Валиева сдала положительную допинг-пробу ещё 25 декабря, однако результаты были опубликованы только сейчас.
"Допинг в спорте - это всегда неправильно, но в 15 лет? Какого чёрта?" - написал Линекер в твиттере.
Не пропустите: Стало известно, когда Карпин объявит расширенный состав сборной России на матч с Польшей. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Краснодар" уверенно победил "Мальме" в товарищеском матче
-
1
Месси получил низкую оценку от L’Equipe за матч с "Ренном", несмотря на ассист
-
Кавани стремится в Ла Лигу
-
Селезнёв праздновал Новый год с игроком "Зенита"
-
В "Барселоне" рассказали, как могли сохранить Месси
-
Тульский "Арсенал" потерпел поражение в товарищеском матче от команды из второго польского дивизиона
-
Жоржиньо рассказал о своём отношении к третьему месту в голосовании за обладателя "Золотого мяча"
-
Линекер ярко отреагировал на допинг-скандал с российской фигуристкой Валиевой
-
Эриксен признался, что не планировал возвращаться в АПЛ
-
Мбаппе повторил рекорд Месси
-
Итальянский клуб зовёт Джека Уилшера
-
Новиков дал совет Захаряну по поводу перехода в европейский клуб
-
"Манчестер Юнайтед" определил четыре варианта для усиления атаки
-
1
Фанаты ПСЖ продолжают протестовать против команды
-
"Реал" нашёл замену для Марсело в "Арсенале"
-
"Кубань" арендовала голкипера "Спартака"
-
Официально: американский вратарь Тернер летом перейдёт в "Арсенал"
-
Защитник "Краснодара" Сорокин - о новом тренере: "Ничего не знал о Фарке, стал гуглить"
-
Тухель вылечился от коронавируса
-
Футболисты "Порту" и "Спортинга" подрались после очного матча
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18