Линекер ярко отреагировал на допинг-скандал с российской фигуристкой Валиевой

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Линекер ярко отреагировал на допинг-скандал с российской фигуристкой Валиевой

Фото твиттер Гари Линекера

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер прокомментировал громкую историю с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

В крови спортсменки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Из-за этого её могут отстранить от участия в Олимпиаде.

Валиева сдала положительную допинг-пробу ещё 25 декабря, однако результаты были опубликованы только сейчас.

"Допинг в спорте - это всегда неправильно, но в 15 лет? Какого чёрта?" - написал Линекер в твиттере.

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