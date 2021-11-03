Линекер ярко отреагировал на дубль Роналду в матче с "Аталантой"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал игру португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой" (2:2).

"Криштиану невероятен, он снова сделал это. Один из лучших форвардов в истории футбола. Выдающийся игрок", - написал Линекер в своем твиттере.

Напомним, что Роналду сделал дубль, забив по голу в концовках обоих таймов.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 12 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

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