Линекер ярко отреагировал на победу "Лестера" над "Спартаком"
Фото: инстаграм Гари Линекера/Автор неизвестен
Бывший нападающий "Лестера" Гари Линекер прокомментировал успех английского клуба в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с московским "Спартаком" (4:3). Победу "лисам" принес нападающий Пэтсон Дака, который забил четыре гола.
"Своими голами Дака, возможно, только спас "Лестер" от вылета из еврокубков. Вот это матч! Спасибо, молодой человек. Это была прекрасная игра", - написал Линекер в своем твиттере.
Благодаря победе "Лестер" с четырьмя очками вышел на второе место в турнирной таблице группы С. "Спартак" с тремя очками опустился на третью позицию.
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