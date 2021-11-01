Линекер ярко отреагировал на увольнение главного тренера "Тоттенхэма"

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Линекер ярко отреагировал на увольнение главного тренера "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм Гари Линекера/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера лондонского "Тоттенхэма".

"Нуну уволен. Нынешний "Тоттенхэм" — это какие-то развалины", — написал Линекер в своем твиттере.

"Тоттенхэм", набрав в 10 турах 15 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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