Линекер ярко высказался о Салахе

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Линекер ярко высказался о СалахеФото: инстаграм Салаха/Автор неизвестен

Экс-форвард "Барселоны" и сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о египетском нападающем "Ливерпуля" Мохамеде Салахе, после матча с "Уотфордом" (5:0), в котором Салах забил гол и отдал голевую передачу.

"Ну и ну! Мо превратился в Месси.

Мне многое нравится в Салахе и одна вещь в частности – как бы ни складывался для него матч, он всегда играет с улыбкой на лице. Замечательный игрок и яркая личность", – написал Линекер.

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