Линекер ярко высказался о Салахе

Фото: инстаграм Салаха/Автор неизвестен

Экс-форвард "Барселоны" и сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о египетском нападающем "Ливерпуля" Мохамеде Салахе, после матча с "Уотфордом" (5:0), в котором Салах забил гол и отдал голевую передачу.

"Ну и ну! Мо превратился в Месси.

Мне многое нравится в Салахе и одна вещь в частности – как бы ни складывался для него матч, он всегда играет с улыбкой на лице. Замечательный игрок и яркая личность", – написал Линекер.

Также не пропустите: Индзаги прокомментировал поражение от "Лацио". | http://soccernews.ru