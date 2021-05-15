Линекер эмоционально отреагировал на отмену гола "Челси" в финале Кубка Англии

Фото твиттер Гари Линекера

Футбольный эксперт Гари Линекер высказался об отмене гола "Челси" в финале Кубка Англии против "Лестера" (0:1).

"Я ###### (капец) как люблю ВАР", - написал Линекер в твиттере.

Отметим, что Линекер является воспитанником "Лестера". За основную команду он выступал с 1978 по 1985 год.

Напомним, что для "Лестера" это первая победа в Кубке Англии.

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