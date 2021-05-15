Линекер эмоционально отреагировал на отмену гола "Челси" в финале Кубка Англии
Футбольный эксперт Гари Линекер высказался об отмене гола "Челси" в финале Кубка Англии против "Лестера" (0:1).
"Я ###### (капец) как люблю ВАР", - написал Линекер в твиттере.
Отметим, что Линекер является воспитанником "Лестера". За основную команду он выступал с 1978 по 1985 год.
Напомним, что для "Лестера" это первая победа в Кубке Англии.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
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|Норвич Сити
|27
|18