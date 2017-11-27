Линекер зол из-за незасчитанного гола Месси в ворота "Валенсии"

Теги барселонаваленсиялионель мессигари линекер

Линекер зол из-за незасчитанного гола Месси в ворота "Валенсии"
Бывший нападающий "Барселоны" Гари Линекер недоволен тем, что арбитр незасчитал гол форварда каталонцев Лионеля Месси в матче чемпионата Испании против "Валенсии".

"Я зол из-за того, что в Ла Лиге до сих пор нет технологии фиксации гола. Думаю, что этот вопрос поднимут лишь после того, как не был засчитан гол Месси, хотя мяч пересек линию ворота", - написал Линекер в своем твиттере.

Видео: Незасчитанный гол Месси.

Не пропустите: Арбитр ошибочно не засчитал гол Месси в матче с "Валенсией". | http://soccernews.ru

комментарии
Конь

Линекер волен укусить судью от злости.

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SAMUELL

обидно конечно.так бы выиграли

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