Линекер зол из-за незасчитанного гола Месси в ворота "Валенсии"



Бывший нападающий "Барселоны" Гари Линекер недоволен тем, что арбитр незасчитал гол форварда каталонцев Лионеля Месси в матче чемпионата Испании против "Валенсии".

"Я зол из-за того, что в Ла Лиге до сих пор нет технологии фиксации гола. Думаю, что этот вопрос поднимут лишь после того, как не был засчитан гол Месси, хотя мяч пересек линию ворота", - написал Линекер в своем твиттере.

Видео: Незасчитанный гол Месси.

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