Линекера впечатлила игра сборной Японии в матче с Бельгией

Футбольный эксперт Гари Линекер дал комментарий после матча Бельгия - Япония.

"Слава богу, что Англия избежала встречи с Японией" - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что японцы уступили Бельгии со счетом 2:3.

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