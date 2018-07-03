Линекера впечатлила игра сборной Японии в матче с Бельгией

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Линекера впечатлила игра сборной Японии в матче с Бельгией

Футбольный эксперт Гари Линекер дал комментарий после матча Бельгия - Япония.

"Слава богу, что Англия избежала встречи с Японией" - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что японцы уступили Бельгии со счетом 2:3.

Смотрите также обзор матча Бельгия - Япония. | http://soccernews.ru

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