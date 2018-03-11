Лингард близок к продлению соглашения с "Манчестер Юнайтед"

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Лингард близок к продлению соглашения с "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард в ближайшее время может продлить соглашение с клубом.

Как сообщает Eurosport, "МЮ" готов увеличить зарплату футболиста с 85 тысяч евро в неделю до 113 тысяч.

В текущем сезоне Лингард провел 37 матчей, забил 13 голов и отдал 5 ассистов.

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