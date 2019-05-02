Лингард: "Был бы рад переходу Роналду в "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заявил, что он хотел бы видеть в своей команде португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Я был бы рад переходу Роналду в "Манчестер Юнайтед". Криштиану является одним из лучших игроков последних 10 лет. Он уже играл в "МЮ", поэтому для него не составило бы труда вписаться в команду.
В детстве я испытывал невероятные чувства, когда видел его в футболке нашей команды. Для меня было бы просто прекрасно сыграть с ним в одной команде", - приводит слова Лингарда Mirror.
Напомним, что 34-летний Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы, провел за клуб 292 матча, забил 118 голов и отдал 68 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14