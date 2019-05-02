Лингард: "Был бы рад переходу Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедювентускриштиану роналдуджесси лингард

Лингард: "Был бы рад переходу Роналду в "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заявил, что он хотел бы видеть в своей команде португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я был бы рад переходу Роналду в "Манчестер Юнайтед". Криштиану является одним из лучших игроков последних 10 лет. Он уже играл в "МЮ", поэтому для него не составило бы труда вписаться в команду.

В детстве я испытывал невероятные чувства, когда видел его в футболке нашей команды. Для меня было бы просто прекрасно сыграть с ним в одной команде", - приводит слова Лингарда Mirror.

Напомним, что 34-летний Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы, провел за клуб 292 матча, забил 118 голов и отдал 68 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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