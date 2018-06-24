Вингер сборной Англии Джесси Лингард довел счет до крупного в игре с Панамой в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Мира. На 36-й минуте игре игрок "Манчестер Юнайтед" отличился результативным ударом с передачи Рахима Стерлинга.

Напомним, второй гол в игре забил Кейн. | soccernews.ru