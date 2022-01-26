Лингард хочет перейти в "Ньюкасл"
Фото: инстаграм Джесси Лингарда/Автор неизвестен
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард требует отпустить его в "Ньюкасл", сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, футболист зол на руководство манкунианцев, так как его трансфер не одобряют. "Ньюкасл" готов арендовать хавбека на полгода за 7-8 миллионов евро. При этом главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник выступает против ухода игрока, так как опасается потери нескольких футболистов из-за возможной вспышки коронавируса.
В нынешнем сезоне 29-летний Лингард провел за "Манчестер Юнайтед" 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Ван де Бек может перейти в "Валенсию" или клуб из АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Лингард хочет перейти в "Ньюкасл"
-
"Барселона" нацелилась на одного из лидеров "Милана"
-
Президент "Динамо" Киев рассказал, почему не продал Супрягу в Серию А
-
"Шахтер" готов заплатить 10 миллионов евро за 16-летнего таланта
-
Дембеле намерен встретиться с президентом "Барселоны"
-
Рэшфорда и Лингарда раскритиковали за фото со скандальным певцом
-
"Бавария" намерена подписать защитника сборной Германии
-
"Севилья" решила не продавать Диего Карлоса
-
Кришито близок к переходу в МЛС
-
Чешский "Богемианс" подписал экс-игрока "Краснодара"
-
Главные новости дня: 25 января
-
"Зенит" заплатил за Адамова меньше, чем предлагал "Локомотив"
-
Феерия России, результативная ничья Польши и Словакии: результаты Евро-2022 по футзалу 25 января
-
Мане попал в больницу после матча Кубка Африки
-
Определились шесть четвертьфиналистов Кубка Африки
-
Марсьяль перешел в "Севилью"
-
Польша и Словакия выдали результативную ничью на Евро-2022 по футзалу
-
"Реал" не продаст Йовича в январе
-
Гол Хакими вывел Марокко в четвертьфинал Кубка Африки
-
Дибала может перейти в "Интер"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18