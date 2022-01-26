Лингард хочет перейти в "Ньюкасл"

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Лингард хочет перейти в "Ньюкасл"

Фото: инстаграм Джесси Лингарда/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард требует отпустить его в "Ньюкасл", сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, футболист зол на руководство манкунианцев, так как его трансфер не одобряют. "Ньюкасл" готов арендовать хавбека на полгода за 7-8 миллионов евро. При этом главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник выступает против ухода игрока, так как опасается потери нескольких футболистов из-за возможной вспышки коронавируса.

В нынешнем сезоне 29-летний Лингард провел за "Манчестер Юнайтед" 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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