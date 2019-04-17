Лингард: "Месси показал экстра-класс, он один из лучших в мире"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард в эфире BT Sport рассказал, что думает о поражении своей команды в матче с "Барселоной" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Месси показал экстра-класс, он один из лучших в мире. Нас же впереди ждет большая неделя, нужно двигаться дальше. Нужно верить друг в друга и поддерживать. У нас еще есть шансы в будущих матчах", - сказал Лингард.

По сумме двух матче в полуфинал Лиги чемпионов прошла "Барселона".

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